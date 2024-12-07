Якщо постійно скаче тиск: чи можуть мобілізувати до війська з гіпертонією 2 ступеню

Військовозобов’язаний з підвищеним артеріальним тиском має отримати експертний діагноз

Служба в армії під час війни вимагає стійкості до стресів та миттєвого реагування на ситуацію. Для такої високої боєздатності військовослужбовець повинен мати здорове серце. А якщо в діагнозі — гіпертонія?

"Телеграф" розповість, чи можуть мобілізувати людину з гіпертонією другого ступеню. Чи придатний військовозобов’язаний до військової служби, чи ні — вирішує ВЛК, військово-лікарняна комісія. Чи є серед протипоказань до служби гіпертонія?

Про непридатність чи тимчасову непридатність до військової служби можна дізнатися в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Саме там чітко визначено перелік хвороб, які перешкоджають несенню служби.

Щодо гіпертонічної хвороби у Положенні визначені такі її різновиди, які роблять людину непридатною або тимчасово непридатною або придатною до служби:

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

гіпертонічна хвороба III стадії без незворотних структурних уражень органів-мішеней та гіпертонічна хвороба II стадії: придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

гіпертонічна хвороба I стадії: придатні.

Тобто особу з 2 ступенем гіпертонії у 2024 році вважають обмежено придатною у воєнний час і можуть мобілізувати. Військовозобов’язаний з підвищеним артеріальним тиском має отримати експертний діагноз про наявність у нього гіпертонічної хвороби з визначенням її стадії. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною гіпертонією проводиться також за основним захворюванням, яке спричиняє її.

Раніше "Телеграф" писав, хто підлягає мобілізації у грудні.