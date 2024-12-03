"Бусифікація" продовжується попри новий закон про мобілізацію: у Раді назвали головну проблему

Мобілізація через ТЦК кимось у Генштабі чи Міноборони вважається простішим рішенням, вважає нардеп

Нове мобілізаційне законодавство, яке передбачає, серед іншого, підвищені штрафи, обмеження на керування транспортними засобами для ухилянтів, не змогло зробити мобілізаційні процеси в Україні більш цивілізованими.

За час його дії у країні нічого не змінилося. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Час покінчити з "бусифікацією". Цивільних мають мобілізувати цивільні, — член комітету з нацбезпеки".

На думку народного депутата від фракції "Європейська Солідарність", члена парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Ірини Фріз, це пов’язано з тим, що сама система, яка проводила мобілізацію, чинить опір і не готова до внесених змін.

Фріз зазначає, що ключовий фактор, який мав зняти будь-які прояви "бусифікації", яку вона вважає протиправною, це злиття реєстрів. Реєстром "Оберіг" володіє Міноборони, і воно отримало можливість оперувати значно більшою (не стовідсотковою, але в десятки разів більшою) персональною інформацією про військовозобов’язаних після злиття реєстрів.

За її словами, відомство мало можливість аналізувати шар персональної інформації, щоб чітко розуміти, кому надсилати повістки насамперед. А потім уже розбити інформацію щодо військовозобов’язаних на певні категорії, щоб закривати питання мобілізації на тому рівні, який визначено ставкою Верховного Головнокомандувача.

"Аналіз цієї інформації повинен використовуватися для того, щоб робити своєчасне оповіщення військовозобов’язаних, які приходили б до ТЦК, проходили ВЛК, а потім визнавалися підходящими чи ні. Цього не сталося. Чому? Тому що, на мій погляд, чинить опір система. Питання мобілізації через ТЦК кимось у Генштабі чи Міноборони вважається простішим рішенням, щоб закрити потребу в мобілізації", – сказала нардеп.

Вона додала, що влітку "Міноборони тріумфально повідомляло, що у нас понад п’ять мільйонів громадян оновили свої персональні дані", коли на це приділялося 60 днів. Таким чином, наявної інформації вистачає, щоб не продовжувати протиправні дії ТЦК, зокрема, "бусифікацію".

Раніше "Телеграф" розповів, що співробітники ТЦК регулярно вивчають розклад концертів та оцінюють, куди потенційно можуть прийти чоловіки призовного віку. На такі заходи найчастіше також навідуються військкоми.