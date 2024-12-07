Если постоянно скачет давление: могут ли мобилизовать в армию с гипертонией 2 степени

Военнообязанный с повышенным артериальным давлением должен получить экспертный диагноз

Служба в армии во время войны требует устойчивости к стрессам и мгновенного реагирования на ситуацию. Для столь высокой боеспособности военнослужащий должен иметь здоровое сердце. А если в диагнозе – гипертония?

"Телеграф" расскажет, могут ли мобилизовать человека с гипертонией второй степени. Пригоден ли военнообязанный к военной службе, или нет — решает ВВК, военно-врачебная комиссия. Есть ли среди противопоказаний к службе гипертония?

О негодности или временной непригодности к военной службе можно узнать в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Там четко определен перечень болезней, препятствующих несению службы.

Относительно гипертонической болезни в Положении определены такие ее разновидности, которые делают человека непригодным или временно непригодным или пригодным к службе:

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней: непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

гипертоническая болезнь III стадии без необратимых структурных поражений органов-мишеней и гипертоническая болезнь II стадии: пригодные к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

гипертоническая болезнь I стадии: пригодны.

То есть, личность с 2 степенью гипертонии в 2024 году считают ограниченно годной в военное время и могут мобилизовать. Военнообязанный с повышенным АД должно получить экспертный диагноз о наличии у него гипертонической болезни с определением ее стадии. Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической гипертонией проводится также по основному заболеванию, которое вызывает ее.

Ранее "Телеграф" писал, кто подлежит мобилизации в декабре.