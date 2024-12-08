Як зараз почуває себе зірка "DZIDZIO" Лесик після зупинки серця, дізнався "Телеграф"

Подробицями здоров'я поділився син

Гітарист Олег Турко та ексучасник гурту Dzidzio (псевдонім Лесик) прийшов до тями. Він декілька днів тому втратив свідомість просто на сцені клубу Malevich Concert Arena під час концерту Наталії Бучинської.

Про це повідомив син музиканта Олег Турко-молодший у соцмережах. Він розповів, що батько все ще перебуває у реанімації, однак вже у свідомості.

"Стан — стабільно важкий. Говорить короткими фразами, впізнає рідних та друзів", — написав він.

Станом на 8 грудня 15:00 стан Олега Турка не змінився. Він перебуває у реанімації, повідомив у коментарі "Телеграфу" син Олег Турко-молодший.

Що передувало

П'ятого грудня у Львові під час концерту Наталії Бучинської у відомого музиканта стався серцевий напад. За свідченнями очевидців, музиканту стало зле безпосередньо під час виступу.

Олега Турка госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні кардіологічного профілю у критичному стані.

У травні цього року музикант уже переніс складну операцію на серці. "Я нікуди не пропав.Просто 10 травня мені зробили досить складну операцію на серце, тому хочу подякувати від щирого(нового) серця надзвичайно крутому кардіо-хірургу Морозу Володимиру Степановичу,та всій його команді за другий шанс на життя. Дякую Вам Люди-Лікарі. До осені я ще на реабілітації,а дальше в планах ставати в муз.,та акторський стрій", — писав Лесик у своєму Інстаграмі.

Лесик є ексучасником і співзасновником гурту Dzidzio, також він створив власні музичні колективи – гурти "Форте" та Dzidz'off.

У березні 2016 року Олег Турко покинув гурт Dzidzio. Згодом між музикантом та власниками бренду виникли суперечки щодо порушення авторських прав та виконання пісень. Справа дійшла до суду.

Раніше "Телеграф" писав, що у турецького депутата стався серцевий напад під час промови про Ізраїль.