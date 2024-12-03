Бачився з політиком лише раз: як виглядав названий брат ексмера Києва Черновецького

Названий брат політика помер 14 років тому у Криму

Леонід Черновецький запам'ятався українцям на посаді міського голови Києва. Він відрізнявся сповільненою манерою спілкування, специфічними жартами та спробами співати прямо на виступах перед місцевими.

Виявляється, що Черновецький мав названого брата — Євгена Прокоф'єва. Чоловіка не стало у 2009 році. Більше — у матеріалі "Телеграфу".

Що відомо про названого брата Черновецького

Після того, як батько політика, Михайло Черновецький, розлучився з його мамою, він одружився вдруге. Його дружиною стала Євдокія Прокоф'єва з Харківщини. Жінка вже мала сина Євгена від попереднього чоловіка, який вважався загиблим на війні.

Пара познайомилась на Львівщині. Дуся приїхала туди до своїх родичів, а Михайло отримав скерування від вишу на роботу. Стосунки розвивалися досить швидко, і згодом вони побралися. Певний час сім'я проживала на Дніпропетровщині, Харківщині, а згодом поселилась у Криму.

Михайло Черновецький з дружиною Дусею, Фото: KP.UA

Саме на півострові брат Черновецького пішов в армію. Повернувшись із служби, Євген Прокоф'єв разом із вітчимом будував Північно-Кримський канал. В інтерв'ю чоловік розповідав, що вважає Михайла Черновецького найкращим батьком. Він називав його "батею".

Згодом Євген одружився та переїхав жити з дружиною окремо. Утім, після того, як у сім'ї з'явилась донька, стосунки ускладнилися. Подружжя розлучилось, і Прокоф'єв повернувся до родини.

Михайло Черновецький з пасинком Євгеном Прокоф'євим, Фото: KP.UA

Пізніше Михайло отримав роботу на Півночі Росії, тож невдовзі Дуся з Євгеном переїхали до нього. Однак під час відпустки в Криму чоловік захворів на жовтуху. Він важко переносив хворобу, через це і помер.

Одного разу Євген побачив інтерв'ю Черновецького в газеті, що він шукає могилу рідного батька, оскільки не знає, де його поховали. А все тому, що батьки політика розлучилися практично одразу після його народження.

Однак сам Євген не писав названому брату, бо не хотів нав'язуватися. Це зробив його племінник. Так, Черновецький вперше зустрівся з Прокоф'євим у 2004 році. Євген розповідав, що названий брат дуже схожий на батька, тому миттєво його впізнав.

"Льоню я впізнав одразу. Вилитий батя! Тільки зростом нижче буде. І ніс з горбочком — наслідок занять боксом. Обійнялися, поцілувалися", — поділився чоловік.

Зустріч відбулась на цвинтарі у Красногвардійському, що у Криму, де обоє пом'янули батька. Черновецький навіть хотів забрати порох тата у Київ, але брат відмовив його від цієї ідеї. Пізніше Черновецький допомагав Прокоф'єву фінансово, зокрема надсилав гроші на лікування. Адже у того були проблеми з серцем, і він проходив лікування.

Михайло розповідав, що практично не спілкується з братом через його зайнятість. Натомість телефонує йому, щоб подякувати за кошти.

Євген Прокоф'єв, Фото: KP.UA

Останні роки чоловік жив сам, оскільки мама також померла. Перед смертю він ще встиг побачитися з сином Євгеном. У 2010 році чоловіка не стало. Відомо, що Черновецький не зміг приїхати особисто, але оплатив організацію похорону. Названого брата Черновецького поховали біля його батьків у Красногвардійському, що у Криму.

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