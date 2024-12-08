Була однією з найвідоміших народних артисток України: як виглядає могила Ніни Матвієнко

Минув понад рік з моменту смерті співачки

Легендарна співачка, народна артистка України померла у жовтні 2023 року, залишивши важливе послання. Виконавиці не стало через складне онкологічне захворювання у віці 75 років.

"Телеграф" вирішив нагадати, який вигляд має могила народної артистки України.

Могила Ніни Матвієнко

Співачці стало погано у серпні 2023 року, тож її госпіталізували. Діагностика показала, що Ніна Митрофанівна мала онкологічну хворобу протягом 4-х років, але не знала цього. Річ у тім, що виконавиця добре себе почувала та не скаржилась на певні болі.

Вже у жовтні 2023 року співачка померла. Для рідних, як і для всієї країни, така новина стала великим здивуванням. Адже артистка завжди була бадьорою та жвавою, тож ніхто і не міг подумати, що вона має рак.

Прощання з Ніною Матвієнко відбувалось у столичній Національній філармонії. Провести артистку в останню путь прийшли політики, співаки та інші публічні особистості. Зокрема, Дмитро Монатік, Віталій Кличко, Олег Фагот Михайлюта.

Артистку поховали на Звіринецькому кладовищі у Києві. Наразі на могилі народної артистки немає пам'ятника. Однак можна побачити дерев'яний хрест із портретом співачки, на якому вона постала у національному вбранні.

8 жовтня 2024 року були перші роковини, як не стало співачки. Вшанувати рідну людину на її могилу прийшли донька Тоня Матвієнко з зятем Арсеном Мірзояном і онучками Уляною та Ніною. Також прийшли до покійної матері її двоє синів — священник Іван і військовослужбовець Андрій.

Фото Тоні Матвієнко

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має квартира, де жила Ірина Фаріон. Вона проживала там сама зі своїм котом.