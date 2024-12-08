Как сейчас чувствует себя звезда "DZIDZIO" Лесик после остановки сердца, узнал "Телеграф"

Подробностями здоровья поделился сын

Гитарист Олег Турко и эксучастник группы Dzidzio (псевдоним Лесик) пришел в себя. Он несколько дней назад потерял сознание прямо на сцене клуба Malevich Concert Arena во время концерта Натальи Бучинской.

Об этом сообщил сын музыканта Олег Турко-младший в соцсетях. Он рассказал, что отец все еще находится в реанимации, но уже в сознании.

"Состояние — стабильно тяжелое. Говорит короткими фразами, узнает родных и друзей", — написал он.

По состоянию на 8 декабря 15:00 состояние Олега Турка не изменилось. Он находится в реанимации, сообщил в комментарии "Телеграфу" сын Олег Турко-младший.

Что предшествовало

5 декабря во Львове во время концерта Натальи Бучинской у известного музыканта произошло сердечное приступ. По свидетельствам очевидцев, музыканту стало плохо непосредственно во время выступления.

Олега Турка госпитализировали в больницу святого Пантелеймона. В настоящее время он находится в реанимационном отделении кардиологического профиля в критическом состоянии.

В мае этого года музыкант уже перенес сложную операцию на сердце. "Я никуда не пропал. Просто 10 мая мне сделали довольно сложную операцию на сердце, поэтому хочу поблагодарить от всего сердца чрезвычайно крутого кардио-хирурга Мороза Владимира Степановича, и всю его команду за второй шанс на жизнь. Спасибо Вам Люди-Врачи. До осени я еще на реабилитации, а дальше в планах становиться в муз.,и актерский строй", — писал Лесик в своем Инстаграмме.

Лесик является эксучастником и соучредителем группы Dzidzio, также создал собственные музыкальные коллективы – группы "Форте" и Dzidz’off.

В марте 2016 года Олег Турко покинул группу Dzidzio. Впоследствии между музыкантом и владельцами бренда возникли споры о нарушении авторских прав и исполнении песен. Дело дошло до суда.

Ранее "Телеграф" писал, что у турецкого депутата произошло сердечный приступ во время речи об Израиле.