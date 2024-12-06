Чоловік кілька місяців отримував соцвиплати померлої коханки

Йому повідомлено про підозру

У Харкові 57-річний чоловік кілька місяців отримував соцвиплати за померлу співмешканку. Він мав її банківську картку.

Про це повідомляє поліція області. Зазначається, що інцидент стався у Шевченківському районі міста.

"57-річний мешканець Шевченківського району Харкова три місяці отримував від держави соціальні виплати за померлу співмешканку", — пише пресслужба.

За даними слідства, чоловік мав банківську картку померлої, на яку щомісяця приходила соціальна допомога в розмірі понад 4700 гривень. Жінка померла на початку 2024 року. З лютого по травень чоловік незаконно отримував соціальні виплати, призначені співмешканці з інвалідністю.

Встановлено, що загальна сума збитку державі склала близько 14 000 гривень. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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