Чи повинна поліція супроводжувати співробітників ТЦК під час мобілізації

Все залежить від регіону та на можливості кожного підрозділу ТЦК

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Національна поліція України виконує свої функції з охорони правопорядку. А працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть проводити мобілізаційні заходи без правоохоронців.

Про це міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна. За словами Клименка, співробітники ТЦК та СП мають усі повноваження для самостійної перевірки документів громадян і виконання мобілізаційних завдань.

"Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І попри те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять — це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", — зазначає міністр МВС.

Він наголосив, що випадки перевищення повноважень з боку представників ТЦК чи поліції, які раніше викликали суспільний резонанс, є поодинокими. За останні тижні, завдяки роботі військової служби правопорядку та військового командування, вдалося мінімізувати такі інциденти.

"І ці поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, а потім ці ж випадки висвітлюють наші вороги, робить внесок у "немобілізацію". І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію — є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки", — розповів Клименко.

Клименко також назвав "риторичним" питання, чи повинна поліція супроводжувати співробітників ТЦК. На його думку, це залежить від можливостей конкретного регіону та підрозділу ТЦК, однак у більшості випадків центри комплектування здатні виконувати свої завдання без участі поліції.

Раніше "Телеграф" писав, які документи можуть перевіряти у чоловіків під час війни. Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.