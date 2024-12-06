Через штрафи від ТЦК чоловікам блокуватимуть картки та зніматимуть гроші

Якщо приймуть закон про заочні штрафи, то це буде конвеєр, — Сімутін

Наступного року в Україні можуть змінитися правила мобілізації. Ймовірно, зміни відбудуться у процесі накладання та стягнення штрафів.

Адвокат Роман Сімутін у коментарі для ТСН.ua розповів, що кількість штрафів та їх впровадження можуть суттєво зрости, особливо якщо будуть ухвалені нові законодавчі ініціативи.

За словами адвоката, проведення рейдів за участю ТЦК збережеться вочевидь як мінімум на нинішньому рівні, а кількість накладених штрафів може збільшитися приблизно на 15%.

Однак у разі ухвалення законопроєктів щодо заочних штрафів та автоматичного блокування рахунків порушників, ситуація кардинально зміниться.

"За умови, якщо нинішнє законодавство не зміниться, то значного стрибка щодо штрафів не буде. Орієнтовно на 15% збільшиться їхня кількість та винесених постанов. Але, якщо приймуть закон про заочні штрафи, додаток про автоматичне блокування рахунків по виконавчому провадженню, то це буде конвеєр", — пояснює Сімутін.

Юрист розповідає, якщо будуть заочні штрафи, то керівник ТЦК не буде викликати громадянина для розгляду справи. За його словами, тоді перспектива оскарження такого штрафу буде дорівнювати нулю.

Сімутін пояснив, що після винесення постанови про штраф, вона автоматично надсилається до виконавчої служби. В результаті рахунки порушника одразу блокуються, а необхідна сума списується.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо не показати представникам ТЦК військовий квиток. За порушення правил військового обліку передбачено штраф.