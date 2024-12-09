Які документи можуть перевіряти у чоловіків під час війни

Електронні варіанти мають таку юридичну силу, як і паперові

В умовах воєнного стану в Україні громадяни зобов’язані постійно мати при собі документи, які підтверджують особу. Для чоловіків паспорту буде недостатньо.

"Телеграф" розповідає, які документи можуть перевіряти у чоловіків під час мобілізації. Військово-обліковий документ є обов’язковим для перевірки на вимогу представників ТЦК та СП або правоохоронців.

Отримати військово-обліковий документ можна у територіальних центрах комплектування, через ЦНАП або мобільний додаток "Резерв+", а також через портал "Дія". Відсутність цих документів може стати підставою для затримання або складання адміністративного протоколу .

Які бувають військово-облікові документи

Військовий квиток — видається особам, які пройшли військову службу або перебувають у запасі.

Приписне посвідчення — отримують громадяни, які проходять приписку до призовних дільниць (зазвичай у віці 16–17 років).

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — видається замість військового квитка у разі його втрати, пошкодження чи в інших випадках, коли військовий квиток недоступний.

Посвідчення офіцера запасу — видається громадянам, які здобули військове звання офіцера після закінчення військових кафедр при вищих навчальних закладах.

Варто зазначити, що електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Потрібно стежити за наявністю всіх необхідних документів, адже їхня перевірка може здійснюватися в будь-який час у рамках заходів із забезпечення безпеки під час воєнного стану або оповіщення.

Нагадуємо, юристи пояснили, що відсутність документів під час перевірки може призвести до:

працівники ТЦК можуть запросити людину пройти до відділення для ідентифікації;

якщо чоловік військовозобов'язаний, але не має документів, йому можуть виписати повістку на явку до ТЦК для уточнення даних або проходження медичної комісії;

чоловіка можуть попросити прийти повторно до ТЦК та СП, вже маючи всі необхідні документи;

у деяких випадках відсутність документів може розглядатися як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу;

якщо чоловік ухиляється від виконання військового обов'язку, його можуть примусово доставити до ТЦК за рішенням суду.

Якщо чоловік забув документи, юристи радять спокійно пояснити ситуацію представникам ТЦК та домовитися про наступну зустріч.

Раніше "Телеграф" писав, чи мають право представники ТЦК зупиняти авто. Якщо співробітники ТЦК працюють спільно з поліцією, водій зобов’язаний виконати вимогу поліцейських про зупинку та надати документи.