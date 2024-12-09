Должна ли полиция сопровождать сотрудников ТЦК во время мобилизации

Все зависит от региона и возможности каждого подразделения ТЦК

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Национальная полиция Украины выполняет свои функции по охране правопорядка. А работники территориальных центров комплектования могут проводить мобилизационные мероприятия без правоохранителей.

Об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина. По словам Клименко, сотрудники ТЦК и СП имеют все полномочия для самостоятельной проверки документов граждан и выполнения мобилизационных задач.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что у ТЦК есть все полномочия самим проверять документы граждан, они просят — это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", — отмечает министр МВД.

Он подчеркнул, что случаи превышения полномочий со стороны представителей ТЦК или полиции, ранее вызывавших общественный резонанс, единичны. За последние недели благодаря работе военной службы правопорядка и военного командования удалось минимизировать такие инциденты.

"И эти единичные случаи, которые все пытаются посмаковать, а потом эти же случаи освещают наши враги, вносит вклад в "немобилизацию". И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы – есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", — рассказал Клименко.

Клименко также назвал "риторическим" вопрос, должна ли полиция сопровождать сотрудников ТЦК. По его мнению, это зависит от возможностей конкретного региона и подразделения ТЦК, однако в большинстве случаев центры комплектования способны выполнять свои задачи без участия полиции.

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