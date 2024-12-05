Чи буде в Україні мобілізація жінок та навіщо потрібен новий законопроект — Веніславський пояснив

Жінку не можна мобілізувати без її згоди

Кабінет міністрів України розробив законопроект №12076, який передбачає правила взяття жінок на військовий облік. Водночас, жінку не можна мобілізувати, навіть якщо вона вже є військовозобов’язаною — на це потрібна її згода.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат України, колишній представник Президента у Конституційному суді та Верховній Раді України Федір Веніславський.

— Жінки можуть стати на військовий облік лише з їхньої добровільної згоди. Тоді вони стають військовозобов’язаними. Але є окрім закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію та військову службу, є постанова Кабінету Міністрів України, яка регламентує порядок прийняття на військову службу. І в цій постанові Кабінету Міністрів України чітко зазначено, що військовозобов’язані жінки можуть бути мобілізовані виключно за їхньою добровільною згодою, — заявив Веніславський.

У законопроекті №12076 передбачено, що окрім громадян України чоловічої статі, базову військову службу добровільно можуть пройти і жінки. Якщо вони проходять базову військову службу добровільно, вони набувають статусу військовозобов’язаних.

Однак у цьому питанні розпочинаються маніпуляції, додав нардеп.

— Ми передбачили можливість жінок добровільно пройти базову військову службу. Для чоловіків базова військова служба від 18 до 25 років є обов’язковою, а для жінок ми передбачили можливість добровільно вступити на базову військову службу. Але якщо жінка добровільно вступила на базову військову службу, вона стає військовозобов’язаною. І тут, як я вже сказав, розпочинається маніпуляція. Якщо жінка стає військовозобов’язаною, вона може піти в армію виключно за власною добровільною згодою. Без згоди жінку мобілізувати не можна, — резюмував Веніславський.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скоротили термін проходження ВВК та скасували одну із категорій придатності.