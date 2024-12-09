Берут ли в армию мужчин с третьей группой инвалидности

Юристы объяснили, кому не нужно проходить повторный медосмотр

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые граждане не подлежат призыву по состоянию здоровья.

В частности, не мобилизуют людей с инвалидностью. Об этом подробнее рассказали юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

Юристы объясняют, что мобилизация лиц с III группой инвалидности, как и с I или II группой, возможна только по собственному желанию. Такие граждане освобождаются от обязательной военной службы, однако могут заключить контракт для добровольного вступления в ряды Вооруженных сил Украины.

Также правоведы рассказали, кто не обязан проходить повторную медицинскую комиссию:

лица, которым инвалидность II и III групп было установлено порядке повышения/уменьшения группы инвалидности,

люди, которым инвалидность установили также/или по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Украины,

граждане, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов),

люди, у которых выявлены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

Отметим, что III группа инвалидности устанавливается при наличии стойких, умеренных функциональных нарушений организма, вызванных болезнями, последствиями травм или врожденными дефектами. Эти нарушения частично ограничивают жизнедеятельность и трудоспособность человека, нуждаясь в социальной помощи и защите.

Напомним, что согласно пункту 21 Правил пересечения границы, мужчины с инвалидностью I, II или III группы имеют право выезда из Украины во время военного положения.

Для этого им нужно подтвердить свой статус соответствующими документами. В частности мужчина должен иметь при себе справку об инвалидности.

Пограничники могут попросить документы, подтверждающие наличие инвалидности, а также документы, свидетельствующие о снятии с воинского учета. Это могут быть справки из военно-врачебной комиссии, отметки в военном билете или другие официальные документы.

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