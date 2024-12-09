Зеленський визнав, що Україна поки не може вступити в НАТО, але назвав вихід

Президент планує подзвонити Байдену

Зараз Україна не може стати членом НАТО. Проте Київ може отримати запрошення до Альянсу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили український План перемоги.

"Ми більш, ніж хтось у світі, хочемо закінчення війни. І, безумовно, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів. І ми хочемо цього. Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і "атакамси", і "тауруси", і "сторм шедоу", і "скальпи". Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях, ми це підкреслюємо", – сказав глава держави.

Окрім цього, Зеленський висловився, щодо гарантій безпеки для України. Він підкреслив, що зараз наша країна не може бути в НАТО, "але запрошення в НАТО може бути".

Зеленський та Мерц

"І ось такі гарантії безпеки нам уже потрібні. І про це ми говорили. І саме так я формулюю нашу думку. Що стосується запрошення в НАТО, то про це складно сьогодні говорити з президентом Трампом, бо він іще не в Білому домі, у нього немає всіх цих юридичних прав", – сказав Зеленський.

Він розповів, що збирається найближчим часом подзвонити президенту США Джо Байдену. За словами Зеленського, він проситиме американського лідера підняти саме питання щодо запрошення України в НАТО.

"Бо він зараз є чинним президентом США, і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні, поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить. Також я хочу подякувати США і Байдену, двопартійній підтримці за нещодавній пакет", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що цей пакет допомоги дуже серйозний. Його отримання дуже важливе для України.

"Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії", — заявив президент.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Німеччина не збираються найближчим часом надавати Україні запрошення до НАТО. Саме ці дві країни найбільше гальмують процес вступу України до Альянсу. Словаччина та Угорщина теж відкрито виступають проти членства нашої держави.