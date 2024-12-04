Відмова від НАТО і метод батога та пряника: які сюрпризи може принести план Трампа по Україні

На даний момент є три основні позиції

За планом новообраного президента США Дональда Трампа, Україні, ймовірно, буде запропоновано поступитися РФ частиною своїх територій і відмовитися від членства в НАТО. Зрештою, мирна угода, швидше за все, залежатиме від прямого особистого контакту між Трампом, Зеленським і Путіним.

Про це пише Reuters. Агентство зробило такий висновок, проаналізувавши заяви радників Трампа та спілкуючись із його оточенням.

Пропозиції трьох ключових радників, включаючи нового спецпредставника Трампа у відносинах з Росією та Україною, відставного генерал-лейтенанта армії Кейта Келлогга, мають деякі спільні елементи, зокрема, виключення членства України в НАТО з порядку денного.

Зазначається, що радники Трампа спробують схилити Україну та Росію розпочати переговори методом батога та пряника.

У ході передвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин після своєї інавгурації в січні 2025 року. При цьому аналітики та колишні співробітники органів національної безпеки висловлюють серйозні сумніви в тому, що Трамп зможе виконати таку обіцянку через складність конфлікту.

Як зазначають аналітики та колишні американські чиновники, Трамп може зіткнутися з небажанням Путіна розпочинати переговори, оскільки Кремль тримає українців у напрузі та може отримати більше вигод, окупуючи більше територій.

"Путін нікуди не поспішає", — зауважив Юджин Румер, ексаналітик розвідки США.

Він зазначає, що Путін не показує готовності відмовитися від своїх умов перемир’я та переговорів, серед яких відмова від НАТО та поступок чотирьох регіонів.

"Путін, швидше за все, зачекає на час, займе більше позицій і зачекає, щоб побачити, які поступки, якщо такі будуть, запропонує Трамп, щоб заманити його за стіл переговорів", — додав Румер.

Чотири радники Трампа на умовах анонімності минулого тижня розповіли, що новообраний президент наразі не скликав центральну робочу групу щодо створення розробки мирного плану.

Зрештою, мирна угода, швидше за все, залежатиме від прямого особистого контакту між Трампом, Зеленським і Путіним, додали радники.

Три плани

Один із колишніх співробітників нацбезпеки Трампа розповів, що на цей час є три основні пропозиції: план Келлога, план майбутнього віцепрезидента США Джеймса Ді Венса та колишнього в.о. начальника розвідки США за президентства Трампа Річарда Гренелла.

За планом Келлога, розробленого спільно ексспівробітником Ради нацбезпеки Фредом Флейцем, війна буде заморожена по поточних лініях фронту. Цей план на початку року було представлено Трампу.

У ньому передбачено, що США нададуть Україні більше зброї, якщо вона погодиться на переговори. Водночас Росії скажуть, що Україна отримає більше зброї, якщо РФ відмовиться від переговорів. Також Україні буде запропоновано гарантії безпеки від США, які можуть містити збільшення постачання озброєння. Але цей план навряд чи отримає підтримку Конгресу.

За планом Ді Венса, потрібно створити демілітаризовану зону на ТОТ України за поточними лініями фронту, які будуть надійно захищені, щоб запобігти новим наступам Росії. Він також пропонує відмову України від НАТО.

Згідно з планом Гренелла, на сході України потрібно створити "автономні зони", і Київ має відмовитись від НАТО, бо це "не на користь США". Гренелл був присутній на зустрічі Трампа та Зеленського у вересні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилися деталі плану спецпредставника Трампа щодо України.