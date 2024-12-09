Зеленский признал, что Украина пока не может вступить в НАТО, но назвал выход

Президент планирует позвонить Байдену

Сейчас Украина не может стать членом НАТО. Однако Киев может получить приглашение в Альянс.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с главой партии "Христианско-демократический союз", руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом. Стороны обсудили украинский План победы.

"Мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого. Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильная. Сильная Украина перед любой дипломатией – сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия и т.д., это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "сторм шедоу", и "скальпы". Все это нам очень-очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", – сказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский высказался по поводу гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что сейчас наша страна не может быть в НАТО, "но приглашение в НАТО может быть".

Зеленский и Мерц

"И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили. И именно так я формулирую наше мнение. Что касается приглашения в НАТО, то об этом сложно сегодня говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, у него нет всех этих юридических прав", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что собирается в ближайшее время позвонить президенту США Джо Байдену. По словам Зеленского, он будет просить американского лидера поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

"Потому что он сейчас является действующим президентом США, и от его позиции многое зависит. И нет смысла обсуждать с президентом Трампом то, что сегодня, пока он не в Белом доме, от него не зависит. Также я хочу поблагодарить США и Байдена, двухпартийную поддержку за недавний пакет", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этот пакет помощи очень серьезный. Его получение очень важно для Украины.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-нибудь безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", – заявил президент.

Напомним, по данным СМИ, США и Германия не собираются в ближайшее время предоставлять Украине приглашение в НАТО. Именно эти две страны больше всего тормозят процесс вступления Украины в Альянс. Словакия и Венгрия тоже открыто выступают против членства нашего государства.