Не лише відмова від НАТО. Лавров назвав основні умови РФ для припинення війни

Він також заговорив про "реалії на землі"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав російські умови для завершення війни проти України. Серед них є відмова Києва від членства в НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону. За його словами, Росія готова розпочати переговори на основі принципів, озвучених на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році у Стамбулі.

"Ми готові вести переговори на основі принципів, які були узгоджені в Стамбулі і відкинуті (колишнім прем’єр-міністром Великобританії. — Ред.) Джонсоном за заявою глави української делегації Арахамії. Ключовий принцип — позаблоковий статус України", — сказав глава МЗС РФ.

При цьому він заявив, що РФ була готова увійти до групи країн, які нібито "надали б гарантії колективної безпеки України". Також Лавров згадав про анексію Росією чотирьох українських областей.

"Ніякого НАТО. Жодних військових баз, військових навчань на українській землі за участю іноземних військ… Доведеться брати до уваги реалії на землі. А вони – це не лише лінія зіткнення, а й зміни конституції Російської Федерації після проведення референдуму в Донецькій та Луганській республіках, Херсонській та Запорізькій областях. Зараз вони вже перебувають у складі Росії, згідно з нашою конституцією. Це реальність", – сказав він.

Також Лавров пояснив, що було б РФ сигналом про бажання України проводити переговори. За його словами, йдеться про публічну скасування указу президента Володимира Зеленського про заборону будь-яких переговорів з главою РФ Володимиром Путіним.

Лавров заявив, що РФ не може миритися із ситуацією, "коли зберігається українське законодавство, яке забороняє російську мову, російські медіа, російську культуру, Українську православну церкву".

"З того часу, як у 2017 році розпочався цей русофобський "законодавчий наступ", Захід мовчав і продовжує це робити. Нам довелося привернути до цього увагу особливим способом", — заявив міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що державний секретар США Ентоні Блінкен та Лавров на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ вступили у конфліктну полеміку з питань України. Лавров спробував звинуватити США у "ескалації", а Блінкен у відповідь фактично назвав Лаврова брехуном.