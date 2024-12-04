Членство в НАТО не світить Україні? Які країни гальмують процес

Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО ще восени 2022 року

США та Німеччина не збираються найближчим часом надавати Україні запрошення до НАТО. Саме ці дві країни найбільше гальмують процес вступу України до Альянсу.

Словаччина та Угорщина теж відкрито виступають проти членства нашої держави. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в НАТО.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга просив союзників запросити Україну до НАТО під час зустрічі в Брюсселі 3-4 грудня. Він пояснив, що це стало б чітким сигналом для Росії, яка продовжує агресію та перетворила Україну на полігон для випробування своєї зброї.

До списку противників швидкого вступу нашої країни до Альянсу додався й Люксембург, про що пише німецьке видання Spiegel. Міністр закордонних справ цієї країни Ксав'є Беттель заявив, що членство України може призвести до нових конфліктів. При цьому Люксембург підтримує вступ України до Євросоюзу.

Україна наполягає, що може прийняти лише повноцінне членство в НАТО, без жодних альтернатив. При цьому українські посадовці наголошують, що членство в Альянсі залишається єдиною реальною гарантією безпеки.

На зустрічі в Брюсселі українська делегація також попросила 19 нових систем протиповітряної оборони для захисту від російських атак взимку.

Нагадаємо, восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Влітку 2023-го на саміті у Вільнюсі країни Альянсу спростили для України процедуру вступу. Новий генсек НАТО Марк Рютте вже заявив, що наближення України до членства буде одним із його головних завдань.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО. Мова йшла про "гарячу фазу" війни.