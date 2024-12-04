Уже друга країна НАТО заперечила можливість відправки своїх військ в Україну

Наразі у Польщі не уявляють такої можливості

У Польщі заперечили можливість відправки військ НАТО в Україну після досягнення припинення вогню. Варшава проти миротворців на території нашої держави.

Злкрема, польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш у коментарі телеканалу TVN24 наголосив, що не уявляє собі сценарію, подібного до іракської моделі розподілу територій.

"Я не уявляю собі ситуації, за якої (в Україні — Ред.) будуть зони (відповідальності — Ред.) окремих держав, як це було в Іраку", — сказав Косиняк-Камиш.

Міністр також прокоментував інформацію про мирний план обраного президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі не існує конкретного плану, а є лише припущення, які з'явилися до і після президентських виборів.

Паралельно канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно заявив про неможливість відправки німецьких військовослужбовців до України. У промові в Бундестазі він підкреслив, що наразі зарано говорити про миротворчі сили.

Раніше низка західних медіа повідомляли про обговорення в Європі потенційної відправки військ для забезпечення припинення вогню. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі зазначила, що окрім гарантій безпеки, як-от членство в НАТО, можлива міжнародна присутність для контролю припинення бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина може ввести в Україну свої війська, але за однієї умови. Німеччина підтримає всі заходи, які можуть слугувати миру в довгостроковій перспективі.