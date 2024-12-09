Украинцев ждет неприятная погода: когда и где ждать снега, дождя и ветра

Ночью и днем ​​температура воздуха будет примерно одинаковой

В Украину мчит влажный воздух с серьезными осадками. Погода 10 декабря обещает быть некомфортной.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По её прогнозу, 10 декабря в Украину придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. Также будет весьма ветрено. Местами ветер будет порывистым.

Температура воздуха ожидается в течение дня в пределах 0-3 градусов тепла, в центральной части и Донецкой области +2+5 градусов, на юге Украины +6+9, а в Крыму даже до +10+15 градусов.

В Киеве 10 декабря ожидается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром. Ночью и днем ​​температура воздуха будет примерно одинаковой, будет крутиться около нуля.

Стоит отметить, что с мнением Диденко согласны и синоптики "Укргидрометцентра". По их мнению погода завтра будет выглядеть следующим образом:

Напомним, ранее мы писали о том, что Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце поточной недели украинцев ожидает похолодание. Более ощутимое похолодание придет с 13-14 декабря.