Хто з чоловіків може отримати відстрочку під час мобілізації

Не призивають чоловіків через деякі сімейні обставини

Воєнний стан та загальна мобілізація триватиме до 7 лютого 2025 року, але можуть продовжити ще на три місяці. Однак деякі чоловіки мають право на відстрочку від призову в цей період.

Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає категорії громадян, які можуть отримати відстрочку або звільнення від мобілізації. Згідно із законодавством, не підлягають призову:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також не можуть мобілізувати за деяких сімейних обставин, а саме громадян, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину, дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину з інвалідністю I чи II групи.

Відстрочку можуть отримати:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Крім того, невдовзі відстрочку зможуть отримати цивільні чоловіки, які були в російському полоні.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.