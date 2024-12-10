Кто из мужчин может получить отсрочку во время мобилизации
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Не призывают мужчин из-за некоторых семейных обстоятельств
Военное положение и всеобщая мобилизация продлится до 7 февраля 2025 года, но могут продлиться еще на три месяца. Однако некоторые мужчины имеют право на отсрочку от призыва в этот период.
Постановление Кабинета Министров №560 определяет категории граждан, которые могут получить отсрочку или освобождение от мобилизации. Согласно законодательству, не подлежат призыву:
- забронированные граждане по действующему законодательству;
- люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;
- лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).
Также не могут мобилизовать при некоторых семейных обстоятельствах, а именно:
- имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
- содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заботятся о больной жене, ребенке или одном из родителей или родителей супруги, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.
- имеют супругу с инвалидностью I либо II группы.
Отсрочку могут получить:
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
- люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;
- студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.
Кроме того, вскоре отсрочку смогут получить гражданские мужчины, находившиеся в российском плену.
Ранее "Телеграф" писал, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.