Онлайн чи в ТЦК? Як краще оформити відстрочку від мобілізації
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Юрист розповіла про плюси та мінуси варіантів
Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Її можна отримати як онлайн, так і безпосередньо в ТЦК та СП.
Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як краще оформити відстрочку від мобілізації. На її думку, "паперовий" спосіб має лише одну перевагу — можливість отримати довідку про надану відстрочку.
Проте паперове оформлення має низку значних мінусів:
- витрати часу на черги та збирання довідок;
- фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;
- додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;
- ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);
- можливість незаконної відмови чи затримок у процесі розгляду заяви.
Дар’я Тарасенко підкреслила, що онлайн-оформлення є швидшим, простішим і менш ресурсозатратним варіантом. Тому при можливості обрати, варто надати перевагу онлайн варіанту.
"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — зазначає адвокатка.
Нагадуємо, що оформити відстрочку можна онлайн через застосунок "Резерв+". Наразі сервіс наразі доступний:
- людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;
- студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;
- багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.
Для оформлення відстрочки потрібно:
- Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket.
- Авторизуватися в застосунку.
- Надіслати запит на оформлення відстрочки.
Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.
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