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Онлайн чи в ТЦК? Як краще оформити відстрочку від мобілізації

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Юрист розповіла про плюси та мінуси варіантів

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Її можна отримати як онлайн, так і безпосередньо в ТЦК та СП.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як краще оформити відстрочку від мобілізації. На її думку, "паперовий" спосіб має лише одну перевагу — можливість отримати довідку про надану відстрочку.

Проте паперове оформлення має низку значних мінусів:

  • витрати часу на черги та збирання довідок;
  • фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;
  • додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;
  • ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);
  • можливість незаконної відмови чи затримок у процесі розгляду заяви.

Дар’я Тарасенко підкреслила, що онлайн-оформлення є швидшим, простішим і менш ресурсозатратним варіантом. Тому при можливості обрати, варто надати перевагу онлайн варіанту.

"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — зазначає адвокатка.

Нагадуємо, що оформити відстрочку можна онлайн через застосунок "Резерв+". Наразі сервіс наразі доступний:

  • людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;
  • студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;
  • багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Для оформлення відстрочки потрібно:

  1. Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket.
  2. Авторизуватися в застосунку.
  3. Надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.

Раніше "Телеграф" писав, кому потрібно пройти ВЛК до лютого 2025 року. Чоловікам дали 9 місяців, щоб повторно обстежитися.

Теги:
#Мобілізація #Резерв+ #Відстрочка від мобілізації