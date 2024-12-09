Онлайн чи в ТЦК? Як краще оформити відстрочку від мобілізації

Юрист розповіла про плюси та мінуси варіантів

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Її можна отримати як онлайн, так і безпосередньо в ТЦК та СП.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як краще оформити відстрочку від мобілізації. На її думку, "паперовий" спосіб має лише одну перевагу — можливість отримати довідку про надану відстрочку.

Проте паперове оформлення має низку значних мінусів:

витрати часу на черги та збирання довідок;

фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;

додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;

ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);

можливість незаконної відмови чи затримок у процесі розгляду заяви.

Дар’я Тарасенко підкреслила, що онлайн-оформлення є швидшим, простішим і менш ресурсозатратним варіантом . Тому при можливості обрати, варто надати перевагу онлайн варіанту.

"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — зазначає адвокатка.

Нагадуємо, що оформити відстрочку можна онлайн через застосунок "Резерв+". Наразі сервіс наразі доступний:

людям з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності;

студентам та аспірантам, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістратури навчаються на аспірантурі;

багатодітним батькам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Для оформлення відстрочки потрібно:

Завантажити оновлену версію "Резерв+", яка вже доступна в AppStore та PlayMarket. Авторизуватися в застосунку. Надіслати запит на оформлення відстрочки.

Після цього система автоматично перевірить, чи має користувач право на відстрочку. У разі підтвердження статусу, інформація відобразиться в електронному військовому документі.

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