Хто не зможе отримати відстрочку від мобілізації у грудні

Навіть деякі студенти підлягають призову

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це деякі чоловіки мають відстрочку від призову, а декому її скасували.

Адвокат Роман Сімутін пояснив для УНІАН, хто не має законних підстав на відстрочку та за яких умов можна втратити її в грудні. Право на відстрочку не мають:

студент-заочник, або студент на вечірній формі, або здобуває другу вищу освіту тощо;

багатодітний батько і в нього є заборгованість зі сплати аліментів;

доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);

доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але, крім нього, є інші родичі, які теж можуть це робити;

самотній батько, але при цьому маму дитини (дітей) не було позбавлено батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти та вона не перебуває в тюремному ув'язненні;

працює на підприємстві, організації або в установі Міноборони України та не має бронювання;

раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду визнаний придатним.

Коли відстрочку можуть анулювати

Юрист зазначає, що відстрочку можуть скасувати лише у двох випадках:

Надання неправдивих даних. Якщо під час оформлення відстрочки військовозобов’язаний подав фальшиві документи або свідомо надав неправдиву інформацію.

Втрата підстав для відстрочки. Наприклад, якщо особа, яка доглядала за родичем з інвалідністю, не виконує ці обов’язки, або якщо змінюється статус здоров’я, що раніше дозволяв відстрочку.

Також Сімутін додав, що право на відстрочку є законним і захищеним. ТЦК та СП не можуть на власний розсуд відмовити в її оформленні чи скасувати без законних підстав. У разі виникнення конфліктних ситуацій громадяни можуть оскаржити рішення військових комісій в адміністративному порядку або через суд.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо прийшла повістка, а ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Важливо зібрати всі документи, які підтверджують право.