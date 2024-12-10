У Криму критична ситуація з водою: як зараз виглядають місцеві водосховища (фото)

Одна з гребель перебуває під загрозою руйнування

У тимчасово окупованому Криму продовжуються проблеми з водою. Наразі ситуація з водопостачанням уже дійшла до критичної позначки.

Про це повідомляє місцевий паблік "Кримський вітер". За його даними, причиною цього стала посуха. Білогірське водосховище обміліло і через це його суха гребля перебуває під загрозою руйнування.

Автори пояснюють, що гребля Білогірського водосховища за своєю конструкцією відноситься до так званих "мокрих гребель", тобто вона за правилами експлуатації повинна контактувати з водою. Усередині греблі глина, ця порода за відсутності зволоження сильно усихає, що може призвести до деформації положення плит та утворення глибоких тріщин. Їх, до речі, можна навіть спостерігати на фото.

Ситуація в Білогірському впливає і на водосховище Феодосії, яке також пересихає. Наголошується, що проблеми вже визнали навіть в окупаційній адміністрації.

"У зв’язку зі зниженням притоку до Сімферопольського та Партизанського водосховищ близько 30% води почали також подавати з підземних водозаборів для водопостачання Сімферополя, частини Сімферопольського та Бахчисарайського районів", — йдеться у повідомленні.

Також вже з’явилися фото того, як зараз виглядає низка кримських водосховищ:

Нагадаємо, раніше ми писали, що частина Криму залишилася без води після пожежі на нафтовому терміналі.