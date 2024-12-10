В Крыму критическая ситуация с водой: как выглядят сейчас местные водохранилища (фото)

Одна из плотин находится под угрозой разрушения

Во временно оккупированном Крыму продолжаются трудности с водой. В настоящий момент ситуация с водоснабжением уже дошла до критической отметки.

Об этом сообщает местный паблик "Крымский ветер". По его данным, причиной этому послужила засуха. Белогорское водохранилище обмелело и из-за этого его сухая плотина находится под угрозой разрушения.

Авторы объясняют, что плотина Белогорского водохранилища по своей конструкции относится к так называемым "мокрым плотинам", то есть она по правилам эксплуатации должна контактировать с водой. Внутри плотины глина, эта порода при отсутствии увлажнения сильно усыхает, что может привести к деформации положения плит и образованию глубоких трещин. Их, к слову, уже можно даже наблюдать на фото.

Ситуация в Белогорском влияет и на Феодосийское водохранилище, которое также пересыхает. Отмечается, что проблемы уже признали даже в оккупационной администрации.

"В связи со снижением притока в Симферопольское и Партизанское водохранилища около 30% воды начали также подавать с подземных водозаборов для водоснабжения Симферополя, части Симферопольского и Бахчисарайского районов", — говорится в сообщении.

Также уже появились фото того, как сейчас выглядит ряд крымских водохранилищ:

Напомним, ранее мы писали о том, что часть Крыма осталась без воды после пожара на нефтяном терминале.