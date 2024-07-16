Медузи замість туристів: сумна реальність спіткала мис Тарханкут в окупованому Криму (фото, відео)

Навряд знайдеться сміливець, який захоче пірнути у воду

Колись популярні курорти в російській окупації стали безлюдними та подекуди моторошними. Наприклад, мис Тарханкут у Криму, який колись славився найчистішою водою, тепер потерпає від медуз.

До російської окупації у 2014 році на цьому курорті часто відпочивали шанувальники "диких пляжів" та екстремали, а дайвери мали за честь покорити глибини Тарханкуту. "Телеграф" дізнався, як зараз виглядає цей курорт.

Фото та відео нашестя медуз публікують у соцмережах. Очевидці кажуть, що купатись у воді просто неможливо. Морських тварин дуже багато, і вони розміщені вкрай щільно.

У соцмережах є фото та відео, на яких видно мис Тарханкуту у Криму з висоти. Через велику кількість медуз вода ніби змінила колір, ставши яскраво-блакитною.

Для довідки: мис Тарханкут знаходиться на Тарханкутському півострові на заході півострова Крим. Там дуже прозора вода, бо поруч немає промисловості та портів. Поблизу мису є стародавній маяк з вапняку висотою 42 метри.

Мис Тарханкут знаходиться на заході півострову Крим

Раніше "Телеграф" писав, що нашестя медуз зафіксували у декількох окупованих курортах. Їх помітили на пустих пляжах Маріуполя Донецької області. У розпал сезону людей майже немає.

Багато медуз у морі поблизу Бердянська в Запорізькій області. На опублікованих фото видно "кашу" з морських тварин. Їх викинуло хвилею на берег, але ніхто не прибрав на пляжі.