Частина Криму залишилась без води після пожежі на нафтовому терміналі

Оголошено надзвичайну ситуацію в системі водопостачання

Через пожежу на нафтобазі жителі Феодосії, Приморського та Берегового залишилися без води. Перебої з водопостачанням виникли через значне зниження тиску в системі.

Ситуація ускладнюється тим, що окупаційна влада не надає чітких термінів відновлення нормального водопостачання. За інформацією з російських соцмереж, у деяких будинках вода відсутня повністю.

Зокрема, "Вода Криму" повідомила про надзвичайну ситуацію в системі водопостачання. За їхніми словами, через це у Приморському, Береговому та Ближніх Камишах можливі перебої з водою. Крім того, для мешканців мікрорайону Ближні Камиші нібито організоване підвезення води за графіком.

Попри проблеми з водою, так званий голова російської адміністрації міста Ігор Ткаченко заявив про відновлення руху приміських потягів на ділянці Феодосія-Владиславівка. За його словами, поїзди курсують згідно з розкладом

Нагадаємо, що ці події стали наслідком масштабної атаки безпілотників на окупований Крим у ніч на 7 жовтня. Внаслідок цього на нафтобазі у Феодосії спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про кілька потужних вибухів, які пролунали близько 4:30 ранку.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Феодосійський нафтоперевалочний термінал атакували Сили Оборони України. Зокрема, вдало відпрацювали ракетні війська у взаємодії з іншими складовими армії.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про нафтобазу у Феодосії, на яку завітали безпілотники. Цей нафтоперевалочний термінал вважається найбільшим об'єктом такого типу в окупованому Криму.