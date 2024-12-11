Купили генератор – потеряли субсидию? В Минсоцполитики объяснили, какая стоимость решающая

В Украине субсидии и льготы получают не менее 2,8 млн семей

Субсидии на отопительный период продолжают назначать. Он продлится до 30 апреля. Недавно было введено изменение в максимальную сумму, которую можно потратить одномоментно, не теряя субсидии.

В Министерстве социальной политики рассказали, что максимальную сумму увеличили вдвое с 50 до 100 тысяч грн. Есть исключение – увеличение использованной суммы, если человек или домохозяйство приобрело генератор для выработки электроэнергии. В таком случае сумма разового максимального платежа увеличивается до 150 тысяч грн. Этот платеж или первый взнос на такую сумму по кредиту не будут учитываться при назначении субсидии.

Также следует отметить, что в случае перебоев в электроснабжении и снижения количества использованной электроэнергии, размер субсидии на ее оплату остается без изменений.

При увеличении возможных расходов традиционные исключения в возможности использовать сумму более 100 тысяч грн, указанные в постановлении Кабмина по субсидиям, остаются. Исключением среди услуг, которые учитываются при начислении субсидии, является оплата медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о видах субсидии, которые можно получать в Украине. Один из них заработает с января 2025 года.