Сидів у СІЗО, втратив сина і залишився без громадянства: куди зник екслідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан

У 2015 році проти Корбана було порушено 7 кримінальних проваджень

Українського політика і бізнесмена Геннадія Корбана, як і колишнього нардепа Вадима Рабиновича, позбавили громадянства нашої країни. Але це рішення уряду викликало бурхливу реакцію серед населення, та й сам ексглава "УКРОПу" подавав до міжнародного суду, щоб його оскаржити.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про діяльність Геннадія Корбана та де він може бути зараз. Ми дізналися деякі подробиці.

Геннадій Корбан — що про нього відомо

Український політик Геннадій Корбан народився 1970 року в Дніпропетровську, де закінчив школу та гірничий інститут за спеціальністю "економіст". Після служби в армії Геннадій поїхав до Москви, де продовжив здобувати вищу освіту і працював брокером у біржі "Центр союз".

Геннадій Корбан володів кількома бізнесами

У 1992 році Корбан повернувся до Дніпропетровська і створив свою брокерську контору, потім заснував компанію ВАТ "ІК Славутич Капітал". З 2005 року входив до складу наглядової ради компанії "Укрнафта". Бізнес Корбана був орієнтований на первинну приватизацію, торгівлю цінними паперами та будівництво нерухомості.

Політичну діяльність Геннадій Корбан розпочав із 2013 року, коли отримав посаду віцегубернатора Дніпропетровської області. Через рік на Сході України розпочалися бойові дії й Корбан почав активно виступити проти російської агресії та сепаратистських проявів у регіонах.

Геннадій Корбан балотувався у мери Києва

Після звільнення з Дніпропетровської ОДА, політик у 2015 році очолив політичну партію "УКРОП", від якої висувався на вибори до Верховної Ради у Чернігові, але програв Сергію Березенку від БПП. Того ж року Корбан балотувався у мери Києва, але отримав 2,61% голосів виборців.

Геннадій Корбан був лідером партії "УКРОП"

У 2014—2015 роках Геннадій Корбан входить до рейтингу "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус", а у 2019 році журнал "НВ" назвав його найвпливовішою людиною Дніпра.

Геннадія Корбана було названо найвпливовішою людиною Дніпра

Чому Геннадій Корбан потрапив до СІЗО

У жовтні 2015 року українського бізнесмена Геннадія Корбана було затримано співробітниками СБУ у Дніпрі. За його словами, проти нього було порушено 7 кримінальних проваджень і всі вони стосувалися його діяльності на посаді заступника губернатора Дніпропетровської області. І наприкінці року Корбана відправили до СІЗО.

Геннадій Корбан сидів у СІЗО, Фото: УНІАН

За цей час партія "УКРОП" усунула його від керівництва. Навесні 2017 року суд випустив Геннадія Корбана, знявши з нього усі звинувачення. Політик виїхав до Ізраїлю, а у грудні того ж року знову повернувся до України.

Геннадій Корбан втратив сина у ДТП

Український політик Геннадій Корбан у 2021 році втратив у ДТП 16-річного сина Лева. Це сталося на Дніпропетровщині біля села Новоолександрівка. Син політика загинув разом з однокласницею під час катання на позашляховику баггі, їхні тіла виявили у річці Мокра Сура.

ДТП, у якому загинув син Корбана

За попередніми даними, молоді люди хотіли заїхати на міст, але не впоралися з керуванням та впали у річку. Вибратися вони не змогли, оскільки були пристебнуті ременями безпеки.

Куди зник Геннадій Корбан і що про нього відомо

Коли Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, Геннадій Корбан став головою територіальної оборони Дніпра. Але у липні 2022 року, коли політик хотів в’їхати до України, прикордонники вилучили у нього паспорт. Підставою таких дій прикордонників став президентський указ про позбавлення громадянства України.

Геннадія Корбана позбавили українського громадянства

На своїй сторінці у Facebook Геннадій Корбан зазначив, що це порушення його конституційних прав і він не розуміє, як у такий важкий час, коли по Україні лунають сирени, уряд влаштовує "розбірки". Щоб оскаржити рішення президента, Корбан подавав позови до міжнародних судів.

Геннадій Корбан зараз у Європі і оскаржує рішення Зеленського

Після невдалої спроби повернутися до України політик поїхав до Лондона (Великобританія). А на сайті Кабміну з’явилася петиція з проханням повернути громадянство голові територіальної оборони Дніпра і вона набрала швидкими темпами понад 25 тисяч голосів, тому Зеленський її розглянув.

Міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю у 2023 році розповів, що Геннадій Корбан зараз у Європі й постійно змінює місце проживання та оскаржує рішення про позбавлення громадянства. Формально він лишається керівником штабу ради тероборони міста Дніпро.

Геннадій Корбан формально є головою тероборони Дніпра

Політик активно веде свою сторінку у Facebook, продовжуючи підтримувати українську армію, а також висвітлює новини Дніпра та коментує важливі політичні новини щодо війни в Україні.

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