Перевірити нарахування субсидії та її суму можна в одному місці

При подачі документів в грудні, субсидія призначається з цього місяця

Триває призначення субсидій на опалювальний період 2024 — 2025 років. Подавати документи можна онлайн, через відділення ПФУ або ЦНАПу чи поштою.

Основна інформація про отриману субсидію доступна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/. В розділі "Моя субсидія" можна відслідкувати, коли надавалась субсидія та на яку суму. Також там можна переглянути рішення про призначення субсидії. Якщо ви нещодавно подали документи через вебпортал ПФУ, про рішення також сповіщають в розділі "Мої повідомлення".

Якщо ви подавали документи через портал "Дія", то сповіщення про результат надійде на порталі. Шукати рішення ПФУ потрібно в розділах "Зверніть увагу" та "замовлені послуги".

В разі відсутності сповіщення від Пенсійного фонду про прийняття або неприйняття рішення з питання надання субсидії, можна звернутись на гарячу лінію ПФУ 0-800-503-753 або у місцеві відділення.

Скільки потрібно часу, щоб призначили субсидію

Потрібні 14 або 30 днів, залежно від того, за якою системою подавати заяву — спрощеною чи стандартною. Протягом 3 днів після прийняття рішення, отримувача сповістять про нього.

Якщо ви не погоджуєтесь із відмовою

Оскаржити рішення Пенсійного фонду можна. Для цього потрібно звернутися до відділення ПФУ за місцем проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий вид субсидії, який запрацює з середини січня. Це субсидія на оренду для ВПО.