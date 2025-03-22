Як у СРСР уявляли майбутнє. Що з прогнозів радянських футурологів збулося

Дещо — збулося

Життя у СРСР, до якого мала нещастя належати й Україна, жорстко контролювалося владою, яка стежила, щоб ніхто не виділявся з загальної маси, ані виглядом, ані думками. Проте не можна заборонити людям мріяти — жителі Радянського Союзу уявляли майбутнє сповненим технічних досягнень та відкриттів.

"Телеграф" розповідає, яким в СРСР уявляли життя через десятиріччя. Зараз ми живемо в тому "майбутньому", про яке мріяли в Союзі. Якісь уявлення виявилися близькими до реальності, а якісь не справдилися.

У 1960 році в СРСР з'явився діафільм (різновид слайдшоу, що супроводжується титрами) під назвою "У 2017 році". Його творці спробували уявити світ майбутнього.

Вони припустили, що вчені XXI століття матимуть змогу створити особливу технологію для контролю клімату та навіть зміни напрямків течій річок. Ще однією ідеєю було прокладання сухопутного шляху між Азією і Північною Америкою через Берингову протоку. Також передбачалося, що науковці відкриють альтернативні джерела енергії, які уможливлять будівництво підземних міст.

Радянські футурологи (ті, хто намагається спрогнозувати майбутнє) були впевнені, що вже на початку 21 століття з'являться фотонні ракети, атомні потяги, телевідеофони, різні роботи-помічники. Вони очікували, що людина зможе керувати кліматом, побудує підземні міста в Заполяр'ї та плавучі дитячі садки.

Щодо "телевідеофонів", то ці уявлення справдилися, втілившись у сучасні смартфони. Також не помилилися радянські люди щодо роботів-помічників — зараз існують роботи-пилососи та технології "розумний будинок".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в радянських жінок не було целюліту. У радянські часи цієї проблеми взагалі не існувало.