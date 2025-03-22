Китай може долучитися до миротворчої місії в Україні – ЗМІ

Наступного тижня відбудеться саміт підтримки України. Чи долучиться Китай до миротворчого процесу?

Китай розглядає можливість долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі провели консультації з ЄС, з’ясовуючи, наскільки такий крок є прийнятним для європейських партнерів. Вважається, що участь Китаю може змінити позицію Росії щодо введення миротворчих сил.

Про це повідомляє WELT із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС. У Брюсселі відзначають, що можливе залучення Китаю до так званої "коаліції охочих" може збільшити шанси на прийняття Москвою міжнародного контингенту. Водночас, ситуація залишається "делікатною".

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував черговий саміт прихильників України на наступний четвер, 27 березня. "У наступний четвер ми проводимо саміт коаліції добровільних", — сказав Макрон у після саміту ЄС у Брюсселі.

Очікується участь Володимира Зеленського та понад 30 країн. Велика Британія та Франція вже висловили готовність розмістити миротворчі війська, якщо буде досягнуто припинення вогню.

США також планують провести переговори з Росією та представниками Києва щодо можливого перемир’я. Вашингтон і Київ наполягають на 30-денному припиненні вогню, проте Москва поки що не демонструє готовності до мирного врегулювання. Макрон заявив, що російські нічні атаки дронами та ракетами свідчать про відсутність бажання закінчити війну.

Залишається відкритим питання, чи зможе участь Китаю вплинути на позицію Кремля та чи погодиться Пекін стати частиною миротворчого процесу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа очолять російську делегацію на переговорах із США щодо України. Переговори заплановані на 23 березня в Ер-Ріяді.