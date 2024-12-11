Чи можуть надіслати повістку поштою чоловіку, який має відстрочку

Юрист розповів, коли українцям, що мають відстрочку, можуть надіслати лист від військкомату

В Україні триває воєнний стан, під час якого військовозобов'язані можуть отримати повістки не лише від військових територіального центру комплектування (ТЦК), а й за допомогою пошти. Їх також можуть надсилати й тим, хто має законні підстави для відстрочки.

Юрист Дмитро Дончак на порталі B2B Consult розглянув приклад, чи може чоловік, який має відстрочку через навчання у ВНЗ і продовжив її в додатку "Резерв+" до 7 лютого 2025 року, отримати лист від ТЦК.

Якщо чоловік має відстрочку від мобілізації, то йому немає сенсу турбуватись про лист від ТЦК, в якому може бути повістка. Юрист пояснює, що така ситуація може відбутись, якщо у військкоматі припустились помилки — переплутали дані чи не внесли інформацію про відстрочку. Однак якщо не забрати лист з пошти, то його вважатимуть врученим під час повернення назад до ТЦК, згідно з законодавством.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — зазначив експерт.

Тому, юрист рекомендує забрати у будь-якому випадку лист на поштовому відділенні. Якщо він від ТЦК, то, взявши відстрочку, потрібно прийти в військкомат і показати документ, наприклад про навчання за денною формою.

Але він зауважує, що бувають випадки, коли ТЦК викликає людину після закінчення відстрочки. Щоб цього не відбулось, особі потрібно завчасно подати документи для її продовження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які наслідки чекають військовозобов'язаного, якщо він не забрав повістку з пошти.