Повістка поштою: як перевірити документ на дійсність

Юрист пояснив, які недоліки в такому оповіщенні

Військовозобов'язаним громадянам вручають повістки не лише у військкоматах, а й надсилають поштою. В українців виникло багато питань до такого способу оповіщення.

Адвокат Андрій Стеценко розповів, на що слід звертати увагу при отриманні повістки. За його словами, існують три основні ознаки, що допоможуть визначити дійсність документа:

на повістці повинні бути реквізити (прізвище людини, якій її надіслали);

повістка — це певний бланк, тобто вони містять одну інформацію, але візуально мають зовсім різний вигляд (наприклад, одному військкоматі це вертикальна повістка, в іншому може бути горизонтальна);

під час перевірки QR-коду на повістці за допомогою застосунку "Резерв+" має підтягуватися інформація, на чиє ім’я її виписано й ким підписано.

Щодо законності надсилання повісток поштою, то за постановою Кабінету Міністрів, яка набула чинності з 16 травня 2024 року, таке оповіщення дозволене через поштові служби, зокрема, "Укрпошту". Однак Стеценко висловлює сумніви щодо реалістичності цього способу.

Основним недоліком є те, що пошта може доставити повістку за адресою реєстрації, а не за місцем фактичного проживання особи . Крім того, існує ймовірність втрати документа через недбалість працівників пошти чи людський фактор.

"Ми розуміємо, що ТЦК, як і інші державні структури в нашій країні, дуже часто працюють не на результат, а на виконання певних показників. Так і в ситуації з розсилкою повісток", — додав адвокат.

Нагадуємо, що громадяни, які отримали повістку, зобов’язані з'явитися до військкомату у вказаний термін. Повістки вручають з різними цілями, серед яких:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до служби;

уточнення персональних та військово-облікових даних;

призов на військову службу для мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, чи видають повістки на кордоні. Представники ТЦК можуть з'являтися на пунктах пропуску.