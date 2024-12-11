Могут ли отправить повестку по почте мужчине, имеющему отсрочку

Юрист рассказал, когда украинцам, имеющим отсрочку, могут отправить письмо от военкомата

В Украине продолжается военное положение, во время которого военнообязанные могут получить повестки не только от военных территориального центра комплектования (ТЦК), но и с помощью почты. Их также могут присылать тем, кто имеет законные основания для отсрочки.

Юрист Дмитрий Дончак на портале B2B Consult рассмотрел пример, может ли мужчина, имеющий отсрочку из-за обучения в ВУЗ и продливший ее в приложении "Резерв+" до 7 февраля 2025 года, получить письмо от ТЦК.

Если у мужчины есть отсрочка от мобилизации, то ему нет смысла беспокоиться о письме от ТЦК, в котором может быть повестка. Юрист объясняет, что такая ситуация может произойти, если в военкомате допустили ошибку — перепутали данные или не внесли информацию об отсрочке. Однако если не забрать письмо из почты, то его сочтут врученным при возвращении обратно в ТЦК, согласно законодательству.

"Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — отметил он. эксперт.

Поэтому юрист рекомендует забрать в любом случае письмо на почтовом отделении. Если оно от ТЦК, то, взяв отсрочку, нужно прийти в военкомат и показать документ, например, об обучении по дневной форме.

Но он отмечает, что бывают случаи, когда ТЦК вызывает человека по окончании отсрочки. Чтобы этого не произошло, лицу нужно заранее предоставить документы для ее продления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие последствия ждут военнообязанного, если он не забрал повестку из почты.