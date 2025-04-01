Дощі затягнуться. Чи буде у Києві тепло на початку квітня

Протягом вівторка-четверга у столиці триматиметься хмарність, йтимуть дощі та місцями вируватимуть вітри

Погода у Києві цими днями точно не потішить містян, адже вона буде мокрою та місцями вітряною. Показники температури вдень можуть піднятись до +14 градусів.

Найбільш інтенсивні дощі очікуються з ранку вівторка і до його кінця. Про це повідомили у Meteofor.

Тож, вівторок, 1 квітня, увірветься у місто зі сильною хмарністю та дощами. Опади йтимуть з ночі й до пізнього вечора і найбільша їх сила буде вранці-ввечері. Денна та нічна температури зафіксуються біля +9 градусів. Сила вітру не перевищить помірних 6 м/с.

Середа, 2 квітня, також буде хмарною та мокрою. Дрібні дощі будуть вночі та вдень, а помірні — ввечері. Температура у денний час сягне +9 градусів, а в нічний — +8 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці-ввечері — помірні 6 м/с.

Хоча у четвер, 3 квітня, сонце так і не визирне з-за хмар, а дощі ще пройдуть вночі, денна температура виросте до +14 градусів. Водночас вночі показники на термометрах не опустяться нижче +8 градусів. У цей день також прогнозуються свіжі вітри, до 8-9 м/с, які вируватимуть вранці-ввечері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких регіонах України 1 квітня пройдуть дощі.