Які наслідки чекають військовозобов'язаного, якщо він не забрав повістку з пошти

Але є випадки, коли відповідальності можна уникнути

В Україні почали відправляти повістки поштою. Військовозобов’язаного, якому відправили повістку поштою, вважають оповіщеним. Якщо людина не прибула у ТЦК за цією повісткою, на неї мають право скласти протокол.

Проте, якщо у суді вину не підтвердять – обвинувачення знімуть. Про це в інтерв’ю "18000" розповів начальник Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП Олег Тимошенко.

"Постанова №560 передбачає, що повістку, яку не забрали з пошти, вважають врученою. Якщо людина вказала цю адресу і вона є в електронній системі "Оберіг", повістку формують автоматично і надсилають Укрпоштою. Якщо людина не забрала повістку і нам приходить повідомлення: "відсутня за адресою" чи "не отримана", цих людей вважають оповіщеними", – пояснив начальник ТЦК.

Далі, відповідно до порядку, до поліції подають звернення на примусове доставлення порушників для складання адміністративного протоколу. Водночас військовозобов’язаний може спростувати свою вину в суді.

"Враховують усі ситуації, тому що після складання протоколу відбувається розгляд адміністративної справи. По-перше, вивчають соціальний стан людини, можливо, у неї були проблеми і вона була відсутня з поважних причин. Можливо, були причини технічного характеру. Якщо людина доводить, що вона невинна чи вина її не доказана, то протокол закривають і постанову – теж без накладання штрафу", – зауважив Олег Тимошенко.

Начальник ТЦК додав, що у випадках, які підпадають під оскарження, суд у 90 % ухвалює рішення на користь ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує тим, хто не з'явився до ТЦК без поважних причин.