Позиція Києва добре відома: про мобілізацію вікової категорії 18-24 роки не може бути й мови

Схоже, що відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік зруйнувала його стосунки з чинним президентом США Джозефом Байденом. Суперечки між двома президентами виникали й раніше за майже три роки війни, але це може стати останнім штрихом у картині руйнації.

Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що американський уряд останніми тижнями активно вимагав від Зеленського прийняти рішення щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

"Останніми тижнями офіційні особи США закликали своїх українських колег призвати чоловіків віком від 18 років для відправки на передову у війні проти повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон стверджує, що нестача військової сили досягає критичної стадії, оскільки Росія досягає стабільних успіхів у східній Україні та ймовірно, що Дональд Трамп може припинити військову підтримку Києва, коли вступить на посаду в січні", – написало видання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив цю вимогу на зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Його підтримав генеральний секретар Марк Рютте. Але коли в Держдепартаменті США пообіцяли, що нібито готові озброювати та навчати нові бригади – те, чого США, на думку України, не змогли зробити за три роки війни – терпець Зеленського увірвався.

"Український президент відчув себе змушеним відповісти публічно, завдавши прощального удару, спрямованого безпосередньо пану Байдену, який залишається найвпливовішим лідером світу ще 42 дні. Він також попередив адміністрацію Байдена, що "пріоритетом має бути забезпечення ракетами та зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік України"", – написало видання.

Журналісти зазначили, що позиція Києва добре відома: про мобілізацію вікової категорії 18-24 роки не може бути й мови. Це менше ніж 10% населення України – до двох млн чоловіків. Для порівняння, вікова категорія 25-54 роки, яка несе основний тягар війни, складає приблизно 44% з 36,7 млн населення України.

Раніше "Телеграф" писав, що США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.

Попри це, в США вперто продовжують довбати цю тему. Так, генерал армії США Бен Годжес нещодавно заявив, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок. В Європі також вважають, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, щоб розв'язати проблеми на фронті. Якщо цього не зробити, вона незабаром втратить позиції в Курській області. Європейські чиновники кажуть, що президент України Володимир Зеленський неодноразово чув від союзників, що ЗСУ, мовляв, "мають проблему з чисельністю, а не з кількістю озброєння".