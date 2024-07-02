Віктор Орбан прибув до Києва: про що говоритиме із Зеленським

Приїзд угорського прем’єра було офіційно підтверджено

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із запланованим візитом до Києва у вівторок, 2 липня. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Про це підтвердив прессекретар Орбана Берталан Хаваші. За його словами, прем’єр вестиме переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, яка на ротаційній основі головує у Раді Європейського Союзу, прибув у вівторок вранці до Києва для переговорів із Володимиром Зеленським, президентом України", — сказав Берталан Хаваші.

Він наголосив, що головною темою переговорів стане можливість досягнення миру.

"Віктор Орбан та Володимир Зеленський обговорять поточні проблеми двосторонніх відносин між Угорщиною та Україною", — повідомив керівник пресслужби.

Варто додати, що угорський прем’єр не відвідував Україну ні за каденції Зеленського, ні за попереднього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан хоче створити "мирну коаліцію". Вона має допомогти завершити війну в Україні.