Після зустрічі з Трампом Орбан поговорив з Путіним про завершення війни

Розмова відбулась за ініціативи угорського політика

У середу, 11 грудня, премʼєр Угорщини Віктор Орбан поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна в Україні.

Про це Орбан повідомив у своїй мережі Х. За його словами, говорили годину.

"Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", — написав Віктор Орбан.

Окрім цього, пропагандистське російське видання написало, що розмова відбулась за ініціативи Орбана.

Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили і економічне співробітництво Росії та Угорщини;

Варто зазначити, що Угорщина докладе максиму зусиль, аби зупини війну Росії та України, підтримавши позицію новообраного президента США Дональда Трампа.

Мирні ініціативи Орбана та відношення до України — що відомо

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Прем'єр Угорщини має суперечливе ставлення до України. Криза у двосторонніх відносинах країн почалася через питання прав угорської нацменшини в Закарпатті.

Орбан поширював недостовірну інформацію про утиски та культурний геноцид угорської нацменшини, заявляв про необхідність автономії для закарпатських угорців. Неодноразово засуджував український мовний закон, українізацію та декомунізацію. Зокрема через проблемне питання нацменшин Угорщина почала ставити перешкоди інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Орбан був єдиним главою уряду серед країн ЄС, який продовжив підтримувати тісні зв’язки з Кремлем після повномасштабного вторгнення в Україну. Прем'єр Угорщини висловлював думку, що перевага Росії в ресурсах і людях робить її "непереможною".

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон приїде у Польщу обговорити свої гарантії безпеки для України.