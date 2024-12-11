Орбан после болтовни с Путиным предложил Украине перемирие, но на своих условиях

Он сказал, что страна сделала все возможное

В среду, 11 декабря, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленным. Однако президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Об этом Орбан написал в среду в соцсети Х (Twitter). Он комментировал твит президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Орбан заявил, что в конце венгерского председательства в Совете ЕС Будапешт приложил новые усилия для "достижения мира".

"Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!" — написал Виктор Орбан, комментируя твит Зеленского.

В то же время Виктор Орбан ничего не написал о том, выдвигал ли он такое предложение Владимиру Путину, и какова была реакция главы Кремля, если такое предложение действительно было.

Разговор Путина и Орбана – что известно

В среду, 11 декабря, премьер Венгрии Виктор Орбан побеседовал с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговора стала война в Украине.

Разговор состоялся по инициативе Орбана. Она длилась час.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор, ранее 11 декабря венгерский лидер Виктор Орбан имел со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не надо играть на собственный имидж за счет единства — надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", — подчеркнул глава украинского государства.

Мирные инициативы Орбана и отношение к Украине – что известно

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Европейский союз (ЕС), в свою очередь, подверг критике действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами -членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

Премьер Венгрии имеет противоречивое отношение к Украине. Кризис в двусторонних отношениях стран начался из-за вопросов прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Орбан распространял недостоверную информацию о притеснениях и культурном геноциде венгерского нацменьшинства, заявлял о необходимости автономии для закарпатских венгров. Неоднократно осуждал украинский языковой закон, украинизацию и декоммунизацию. В частности, из-за проблемного вопроса нацменьшинств Венгрия начала ставить препятствия интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Орбан был единственным главой правительства среди стран ЕС, которое продолжило поддерживать тесные связи с Кремлем после полномасштабного вторжения в Украину. Премьер Венгрии высказывал мнение, что превосходство России в ресурсах и людях делает его "непобедимым".

Ранее "Телеграф" писал, что отказ Зеленского снизить мобилизационный возраст испортил его отношения с Байденом.