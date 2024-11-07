"Швидке рішення – це втрати": Зеленський відверто висловився про рішення щодо війни та вступу до НАТО

Президент України засумнівався, що завершити війну вдасться так, як хоче Трамп

У четвер, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейської політичної спільноти зробив низку заяв.

Український лідер зазначив, що швидке рішення – це втрати, а припинення вогню – чудова модель для Росії. "Телеграф" зібрав основні тези глави держави.

Трамп хоче швидкого рішення щодо війни в Україні, але це не означає, що так вийде.

Швидке рішення – це втрати. Але треба готуватися до будь-якого рішення.

Але є небезпечна риторика. Ми розуміємо, хто її піднімає та впроваджує. Щодо припинення вогню: "спочатку припинення вогню, а потім подивимося". Дуже жахливий виклик для всіх наших громадян.

Припинення вогню – це чудова модель для Росії. А ті, хто це пропонує – "диванні експерти".

Тіньовий флот Росії, на який не наклали санкції, заробив для Росії більше грошей, ніж нам дали усі партнери за час повномасштабної війни.

Нам потрібний доступ до заморожених активів РФ. Це $300 млрд. Чи можна ми самі вирішуватимемо, яку зброю купувати і як підтримувати людей?

Двосторонній документ з Угорщиною не підписано. Причина: у ньому немає підтримки від Будапешта щодо членства України в НАТО.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, Зеленський прибув до Угорщини на запрошення прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Там він виступив перед учасниками саміту Європейського політичного співтовариства. "Телеграф" зібрав головне з виступу Зеленського в Угорщині.