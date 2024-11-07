"Швидке рішення – це втрати": Зеленський відверто висловився про рішення щодо війни та вступу до НАТО
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Президент України засумнівався, що завершити війну вдасться так, як хоче Трамп
У четвер, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі у саміті Європейської політичної спільноти зробив низку заяв.
Український лідер зазначив, що швидке рішення – це втрати, а припинення вогню – чудова модель для Росії. "Телеграф" зібрав основні тези глави держави.
- Трамп хоче швидкого рішення щодо війни в Україні, але це не означає, що так вийде.
- Швидке рішення – це втрати. Але треба готуватися до будь-якого рішення.
- Але є небезпечна риторика. Ми розуміємо, хто її піднімає та впроваджує. Щодо припинення вогню: "спочатку припинення вогню, а потім подивимося". Дуже жахливий виклик для всіх наших громадян.
- Припинення вогню – це чудова модель для Росії. А ті, хто це пропонує – "диванні експерти".
- Тіньовий флот Росії, на який не наклали санкції, заробив для Росії більше грошей, ніж нам дали усі партнери за час повномасштабної війни.
- Нам потрібний доступ до заморожених активів РФ. Це $300 млрд. Чи можна ми самі вирішуватимемо, яку зброю купувати і як підтримувати людей?
- Двосторонній документ з Угорщиною не підписано. Причина: у ньому немає підтримки від Будапешта щодо членства України в НАТО.
Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, Зеленський прибув до Угорщини на запрошення прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Там він виступив перед учасниками саміту Європейського політичного співтовариства. "Телеграф" зібрав головне з виступу Зеленського в Угорщині.