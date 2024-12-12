Україну накриють сильні морози та опади: якою буде погода 12 грудня

На дорогах буде ожеледиця

У четвер, 12 грудня, в Україні прогнозують сильні морози та сніги. В частині областей поступово закінчаться дощі та буде суха морозна погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Вона попереджає про прихід антициклону Ernst, який принесе суху погоду на більшість територій України. Попри це, у східнях областях ще протримається атмосферний фронт, тобто будуть дощі та мокрий сніг.

Втім більшість областей у четвер, 12 грудня, матимуть суху погоду. Також можливий рвучкий вітер з північного заходу.

Вночі температура повітря становитиме 0…-4 морозу, а на півдні коливатиметься у межах від -1…+3 тепла. Вдень загалом температура повітря по Україні буде від -3 морозу до +3 тепла.

У Києві буде мокрий сніг, а день буде без опадів. Вітер у столиці буде північно-західним та різким. Температура повітря коливатиметься в межах 0…+2 тепла.

Діденко попередила про ожеледицю, яка виникне на дорогах України. Окрім цього, вона попередила про сильні морози у більшості областей, які будуть міцнішати з 13 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, що чотири великі міста сидітимуть без світла по пів дня за сильних морозів.