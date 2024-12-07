Холодно, як у морозилці, а пацієнтів б’ють: навколо київського будинку для людей похилого віку розгорівся скандал

Киянка поскаржилася на персонал закладу за ставлення до пацієнтів

Навколо будинку для людей похилого віку Happy Family у Києві спалахнув скандал через недбале ставлення до пацієнтів з боку персоналу.

Про це в одній із столичних Facebook-спільнот написала мешканка столиці Юлія Юркова. Жінка доглядає хвору матір, у якої було виявлено деменцію. До того, як потрапити в цей будинок для людей похилого віку, вона знаходилася в іншому закладі, але через відстань її привезли туди.

Спочатку, за словами Юлії, нічого не віщувало біди — за її словами, персонал поводився адекватно і показав їй умови, в яких утримуватиметься її мати. Однак потім, за словами жінки, стало зрозуміло, що то була "гра на публіку".

У день приїзду матері Юлії до закладу довелося чекати півгодини під зачиненими воротами. Але не це була проблема, каже жінка. У закладі було холодно, "як у морозильній камері", а персонал насправді поводиться неадекватно щодо хворих, дозволяє собі бити їх та ще й грубить родичам телефоном.

Крім того, за словами Юлії, її дуже насторожила різна сума за оплату утримання у закладі. Жінка закликала інших людей уважніше вибирати будинки для людей похилого віку.

"Happy Family" розташований в районі Софіївська Борщагівка за адресою: вулиця Травнева, 51/54.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал навколо дитячого будинку у Львівській області. Після численних скарг щодо порушень прав вихованців за справу взявся обмудсмен Дмитро Лубинець.