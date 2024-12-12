Украину накроют сильные морозы и осадки: какой будет погода 12 декабря

На дорогах будет гололёд

В четверг 12 декабря в Украине прогнозируют сильные морозы и снега. В части областей постепенно закончатся дожди и сухая морозная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она предупреждает о приходе антициклона Ernst, который принесет сухую погоду на большинство территорий Украины. Несмотря на это, в восточных областях еще продержится атмосферный фронт, то есть дожди и мокрый снег.

Впрочем, большинство областей в четверг, 12 декабря, будут иметь сухую погоду. Также возможен порывистый ветер с северо-запада.

Ночью температура воздуха будет 0…-4 мороза, а на юге будет колебаться в пределах от -1…+3 тепла. Днем в целом температура воздуха по Украине будет от -3 мороза до +3 тепла.

В Киеве пройдет мокрый снег, а день будет без осадков. Ветер в столице будет северо-западным и резким. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 тепла.

Диденко предупредила об гололедице, которая возникнет на дорогах Украины. Кроме этого, она предупредила о сильных морозах в большинстве областей, которые будут крепнуть с 13 декабря.

Ранее "Телеграф" писал, что четыре больших города будут сидеть без света по пол дня при сильных морозах.