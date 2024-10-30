Опалення в Києві ввімкнули не скрізь? Куди дзвонити, якщо у вашій квартирі холодно

Послугу опалення більшості мешканців Києва надають дві компанії

Опалювальний сезон у Києві стартував ще 14 жовтня, але спочатку тепло отримали лише медичні заклади, дитячі садки та школи. А вже з 30 жовтня центральне опалення ввімкнули і для більшості жителів столиці.

Але куди звертатися, якщо тепло в оселі так і не з'явилося або зникло? Як повідомляє Київська міська рада на своєму Офіційному порталі, якщо у вашій оселі немає опалення, слід звертатись до диспетчерської служби постачальника тепла.

Послугу централізованого опалення більшості мешканців Києва надають дві компанії — "Київтеплоенерго" та "Євро-Реконструкція". Відповідно, у разі відсутності теплопостачання телефонуйте на такі номери:

до Диспетчерської служби міста Києва (КП "Київтеплоенерго") за телефонами 1557 ;

; Дніпровський та Дарницький райони до ТОВ "Євро-Реконструкція" за телефонами: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (багатоканальні) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.

Також можна звертатися до представників "Київтеплоенерго" на сторінці компанії у Facebook.

Крім того, у місті працює Управління самоврядного контролю, яке займається перевіркою якості надання комунальних послуг та питаннями перерахунку за неякісні послуги. Тож у разі тривалої відсутності опалення ви можете звернутися й туди зі своєю проблемою.

В "Київтеплоенерго" пояснюють, що повне ввімкнення системи теплопостачання займає близько 7 днів, адже в столиці одна з найбільших централізованих мереж у Європі. Тому опалення буде вмикатись поступово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто може отримати субсидію на опалення від держави. В Кабміні розповіли, що отримати допомогу зможуть близько 500 тисяч домогосподарств.