Скільки потрібно заробляти, щоб отримати бронь від мобілізації

Якщо працівник не оновив дані, він може не розраховувати на бронь

З 1 грудня 2024 року набули чинності нові правила бронювання військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах. Зміни внесено відповідно до оновленого Порядку бронювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №76.

За словами юриста адвокатського об'єднання "Verity Group" Владислава Лук'яненка, тепер працівників включають до списків бронювання лише за умови виконання низки критеріїв, пише "Фокус". Одним із них є розмір нарахованої заробітної плати.

За словами юриста, щоб військовозобов'язаного працівника забронювали, він має відповідати таким критеріям:

Офіційно працювати на критично важливому підприємстві, на якому працівнику нараховують заробітну плату не нижче 20 000 грн за кожен місяць останнього звітного кварталу. Наприклад, для бронювання у грудні 2024 року необхідно, щоб зарплата за липень, серпень і вересень цього року відповідала зазначеній сумі. У разі бронювання в першому кварталі 2025 року перевірятимуть нарахування за жовтень, листопад і грудень.

на якому працівнику нараховують за кожен місяць останнього звітного кварталу. Наприклад, для бронювання у грудні 2024 року необхідно, щоб зарплата за липень, серпень і вересень цього року відповідала зазначеній сумі. У разі бронювання в першому кварталі 2025 року перевірятимуть нарахування за жовтень, листопад і грудень. Перебувати на військовому обліку.

Оновлені військово-облікові дані. Працівник має уточнити персональну інформацію, як це визначено в пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України про внесення змін до законодавчих актів щодо військової служби, мобілізації та військового обліку.

"Тобто, якщо особа не оновила дані й знаходиться у розшуку, її забронювати неможливо", — підкреслив Лук'яненко.

Уся інформація про надання броні від мобілізації автоматично фіксується у військово-обліковому документі в електронному форматі. За словами юриста, якщо дані у реєстрах "ОБЕРІГ", ПФУ, ДПС та відповідно до пункту 29 Порядку відповідають встановленим критеріям, відомості про відстрочку з’являються у мобільному застосунку "Резерв+" протягом трьох днів , і звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.

У разі відповідності всім вимогам, працівник отримує бронь строком до 12 місяців.

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