Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить бронь от мобилизации

Если работник не обновил данные, он может не рассчитывать на бронь

С 1 декабря 2024 вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных, работающих на критически важных предприятиях. Изменения внесены в соответствии с обновленным Порядком бронирования, утвержденным постановлением Кабинета Министров №76.

По словам юриста адвокатского объединения "Verity Group" Владислава Лукьяненко, теперь работников включают в списки бронирования только при условии выполнения ряда критериев, пишет "Фокус". Одним из них есть размер начисленной заработной платы.

По словам юриста, чтобы военнообязанного работника забронировали, он должен отвечать следующим критериям:

Официально работать на критически важном предприятии, где работнику начисляют заработную плату не ниже 20 000 грн за каждый месяц последнего отчетного квартала. К примеру, для бронирования в декабре 2024 года необходимо, чтобы зарплата за июль, август и сентябрь этого года соответствовала указанной сумме. В случае бронирования в первом квартале 2025 года будут проверяться начисления за октябрь, ноябрь и декабрь.

где работнику начисляют за каждый месяц последнего отчетного квартала. К примеру, для бронирования в декабре 2024 года необходимо, чтобы зарплата за июль, август и сентябрь этого года соответствовала указанной сумме. В случае бронирования в первом квартале 2025 года будут проверяться начисления за октябрь, ноябрь и декабрь. Стоять на воинском учете.

Обновленные военно-учетные данные. Работник должен уточнить персональную информацию, как это определено в пункте 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины о внесении изменений в законодательные акты по военной службе, мобилизации и воинскому учету.

"То есть, если лицо не обновило данные и находится в розыске, его забронировать невозможно", — подчеркнул Лукьяненко.

Вся информация о предоставлении брони от мобилизации автоматически фиксируется в военно-учетном документе в электронном формате. По словам юриста, если данные в реестрах "Оберег", ПФУ, ГНС и в соответствии с пунктом 29 Порядка соответствуют установленным критериям, сведения об отсрочке появляются в мобильном приложении "Резерв+" в течение трех дней и обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно.

В случае соответствия всем требованиям работник получает бронь сроком до 12 месяцев.

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